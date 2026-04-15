Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области предоставляются только по предварительной записи.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области продолжают выдавать в рамках деятельности благотворительной инициативы «Формат20», поддерживающей пострадавших от войны и социально уязвимых категорий населения, передает Politeka.

Программа действует с 24 февраля и направлена ​​на помощь переселенцам, военным, подразделениям территориальной обороны и добровольческим формированиям. Организаторы объявили об обновлении условий получения продовольственных наборов.

Согласно новым правилам, первоочередное право имеют граждане, вынужденные покинуть оккупированные территории начиная с 2025 года. Именно эта группа определена основополагающей для оказания поддержки.

В то же время помощь остается доступной и для лиц, получивших статус ранее перемещенных. Речь идет о людях из социально уязвимых категорий, в частности лиц с инвалидностью I и II групп, многодетные семьи, одиноких родителей и семьи, воспитывающих детей с инвалидностью.

Организаторы отмечают, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области предоставляются только по предварительной записи. Для регистрации необходимо позвонить по телефону 067 321 96 77 в понедельник или пятницу с 12:00 до 15:00 и предоставить подтверждающие документы.

Выдача гуманитарных наборов проходит в Киеве по адресу: проспект Лобановского, 4-А. Там организован процесс получения пособия для всех зарегистрированных заявителей.

Также следует отметить, что организаторы призывают получателей своевременно регистрироваться, чтобы обеспечить бесперебойный и упорядоченный процесс выдачи помощи.

