Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області надаються лише за попереднім записом.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області продовжують видавати в межах діяльності благодійної ініціативи «Формат20», яка підтримує постраждалих від війни та соціально вразливі категорії населення, передає Politeka.

Програма діє з 24 лютого та спрямована на допомогу переселенцям, військовим, підрозділам територіальної оборони й добровольчим формуванням. Наразі організатори оголосили про оновлення умов отримання продовольчих наборів.

Відповідно до нових правил, першочергове право мають громадяни, які були змушені залишити окуповані території починаючи з 2025 року. Саме ця група визначена основною для надання підтримки.

Водночас допомога залишається доступною і для осіб, які отримали статус внутрішньо переміщених раніше. Йдеться про людей із соціально вразливих категорій, зокрема осіб з інвалідністю І та ІІ груп, багатодітні родини, одиноких батьків і сім’ї, що виховують дітей з інвалідністю.

Організатори наголошують, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області надаються лише за попереднім записом. Для реєстрації необхідно зателефонувати за номером 067 321 96 77 у понеділок або п’ятницю з 12:00 до 15:00 та надати підтвердні документи.

Видача гуманітарних наборів відбувається у Києві за адресою: проспект Лобановського, 4-А. Там організовано процес отримання допомоги для всіх зареєстрованих заявників.

Також варто зауважити, що організатори закликають отримувачів своєчасно реєструватися, аби забезпечити безперебійний та впорядкований процес видачі допомоги.

