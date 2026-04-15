Ограничение движения транспорта в Киеве было введено на одной из ключевых магистралей столицы из-за активной фазы реконструкции путепровода.

Ограничения движения транспорта в Киеве действуют на Броварском проспекте у станции метро "Дарница", сообщает Politeka.

Как проинформировали в УК "Киевавтодор", дорожники начали новый этап работ под путепроводом и временно изменили схему проезда.

Поэтому водителям следует учитывать ограничение движения транспорта в Киеве. Ремонт охватывает участок от проспекта Броварского, 27 до проспекта Георгия Нарбута.

Специалисты работают над обновлением дорожного покрытия и обустройством пешеходной инфраструктуры.

Поэтому движение транспорта в направлении центра Киева частично ограничено. Автомобили направляют по двум полосам в каждом направлении с противоположной стороны путепровода.

В УК "Киевавтодор" объясняют, что работы носят комплексный характер. На объекте уже выполняется обновление сети дождевой канализации, формируют новые слои дорожного покрытия и обустраивают тротуары с использованием тротуарной плитки.

Параллельно идет ремонт подземного пешеходного перехода и лестницы со стороны улицы Андрея Малышко. Также производится окрашивание нижней части сооружения и упорядочивается прилегающая территория.

Отдельно подчеркивается, что при работе учитываются принципы безбарьерности. В частности, предусмотрено понижение бордюров и создание тактильной навигации для удобства маломобильных групп населения.

Известно, что реконструкцию этого транспортного узла приступили еще в прошлом году. В УК "Киевавтодор" отмечают, что неудобства на Броварском проспекте продлятся, по меньшей мере, до 15 мая.

Полностью завершить реконструкцию путепровода на пересечении улицы Строителей с Броварским проспектом планируют до конца лета.

