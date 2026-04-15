Обмеження руху транспорту в Києві запровадили на одній із ключових магістралей столиці через активну фазу реконструкції шляхопроводу.

Обмеження руху транспорту в Києві діють на Броварському проспекті поблизу станції метро "Дарниця", повідомляє Politeka.

Як проінформували у КК "Київавтодор" дорожники розпочали новий етап робіт під шляхопроводом і тимчасово змінили схему проїзду.

Тож водіям варто враховувати обмеження руху рранспорту в Києві. Ремонт охоплює ділянку від проспекту Броварського, 27 до проспекту Георгія Нарбута.

Наразі фахівці працюють над оновленням дорожнього покриття та облаштуванням пішохідної інфраструктури.

Через це рух транспорту у напрямку центру Києва частково обмежений. Автомобілі спрямовують по двох смугах у кожному напрямку з протилежного боку шляхопроводу.

У КК "Київавтодор" пояснюють, що роботи мають комплексний характер. На об’єкті вже виконують оновлення мережі дощової каналізації, формують нові шари дорожнього покриття та облаштовують тротуари з використанням тротуарної плитки.

Паралельно триває ремонт підземного пішохідного переходу та сходів з боку вулиці Андрія Малишка. Також проводиться фарбування нижньої частини споруди і впорядковується прилегла територія.

Окремо підкреслюється, що під час робіт враховують принципи безбар’єрності. Зокрема, передбачено пониження бордюрів та створення тактильної навігації для зручності маломобільних груп населення.

Відомо, що реконструкцію цього транспортного вузла розпочали ще минулого року. У КК "Київавтодор" зазначають, що незручності на Броварському проспекті триватимуть щонайменше до 15 травня.

Повністю завершити реконструкцію шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників із Броварським проспектом планують до кінця літа.

