Новая система оплаты за проезд в Киевской области постепенно внедряется в общественном транспорте одного из городов.

Новая система оплаты за проезд в Киевской области вводится в Белой Церкви как часть обновления городской транспортной инфраструктуры, сообщает Politeka.

Как информируют местные СМИ, все изменения направлены на переход к безналичным расчетам и на более прозрачный учет пассажиропотока.

Решение о технических параметрах и организационной модели работы будущей системы оплаты за проезд в Киевской области было утверждено исполнительным комитетом городского совета еще 10 февраля.

В городе планируется установка валидаторов, через которые будет осуществляться регистрация поездок и покупка билетов без участия наличных.

Власти подчеркивают, что такая модель позволит лучше контролировать количество поездок и обеспечить более прогнозируемое финансирование транспортной сферы.

В рамках внедрения реформы предусмотрено несколько форматов транспортных карт для пассажиров. Один из вариантов есть физическая карточка, которую можно оформить через управление социальной защиты населения.

Другой вариант предполагает использование мобильного приложения, которое позволит покупать билет без необходимости иметь пластиковую карту.

Новая система оплаты за проезд в Киевской области предусматривает, что все варианты будут привязаны к валидаторам, которые будут установлены в транспортных средствах.

По предварительным оценкам, в общине проживает около пятидесяти тысяч льготников, относящихся к более чем двадцати категориям.

Вопрос о количестве бесплатных поездок для каждой категории планируется определять отдельными решениями местных депутатов в зависимости от возможностей бюджета.

В городских властях объясняют, что такой подход должен позволить более гибко реагировать на финансовую нагрузку и потребности жителей.

Последние новости Украины:

