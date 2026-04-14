Нова система оплати за проїзд у Київській області запроваджується у Білій Церкві як частина оновлення міської транспортної інфраструктури, повідомляє Politeka.

Як інформують місцеві ЗМІ, усі зміни спрямовані на перехід до безготівкових розрахунків і більш прозорий облік пасажиропотоку.

Рішення щодо технічних параметрів і організаційної моделі роботи майбутньої системи оплати за проїзд у Київській області було затверджене виконавчим комітетом міської ради ще 10 лютого.

У місті планують встановлення валідаторів, через які здійснюватиметься реєстрація поїздок та купівля квитків без участі готівки.

Влада наголошує, що така модель дозволить краще контролювати кількість поїздок і забезпечити більш прогнозоване фінансування транспортної сфери.

У межах впровадження реформи передбачено кілька форматів транспортних карток для пасажирів. Один із варіантів є фізична картка, яку можна оформити через управління соціального захисту населення.

Інший варіант передбачає використання мобільного додатка, що дозволить купувати квиток без необхідності мати пластикову картку.

Нова система оплати за проїзд у Київській області передбачає, що всі варіанти будуть прив’язані до валідаторів, які встановлять у транспортних засобах.

За попередніми оцінками, у громаді проживає близько п’ятдесяти тисяч пільговиків, які належать до більш ніж двадцяти категорій.

Питання щодо кількості безкоштовних поїздок для кожної категорії планують визначати окремими рішеннями місцевих депутатів залежно від можливостей бюджету.

У міській владі пояснюють, що такий підхід має дозволити більш гнучко реагувати на фінансове навантаження та потреби мешканців.

