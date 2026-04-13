Дефицит продуктов в Киевской области пока не переходит в критическую фазу, однако риски сохранения недостатка остаются.

Дефицит продуктов в Киевской области формируется на фоне снижения урожая гречки в Ukraine в 2025 году, не покрывающего привычный уровень внутреннего потребления, передает Politeka.

Ежегодно украинцы потребляют около 100–110 тысяч тонн гречки, тогда как урожай этого года составил лишь 70,8 тысячи тонн. Это создает примерно треть недостатка на рынке.

Аграрные эксперты отмечают, что 2025 стал одним из самых слабых за последний период. Для сравнения, в 2023 году производство достигало 210,7 тысяч тонн, однако после этого началось постепенное сокращение посевных площадей и валового сбора.

В 2019-2023 годах рынок демонстрировал рост благодаря более выгодной экономике выращивания культуры и уменьшению импортных потоков. После 2024 года тенденция изменилась и объемы производства начали снижаться.

Несмотря на дефицит, частично ситуацию компенсируют внутренние запасы. Это позволяет избежать резкого дисбаланса к новому урожаю 2026 года.

Импорт гречихи в Украину за последние годы существенно сократился. Если в 2020 году завезли 43,9 тысяч тонн, то в 2024-2025 годах объемы почти сошли до минимальных значений.

До этого основными поставщиками были Kazakhstan и страны European Union, в частности, Poland, Lithuania, Latvia и Estonia.

На мировом рынке лидерами производства остаются Russia и China, тогда как Украина входит в тройку крупнейших производителей.

Аналитики подчеркивают, что дальнейшая ситуация будет зависеть от нового урожая и стабильности поставок из-за границы.

Источник

Последние новости Украины:

