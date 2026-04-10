Графики отключения света в Киевской области на 11 апреля продлятся в субботу из-за плановых работ в ряде населенных пунктов, пишет Politeka.net.
Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных «Київських регіональних електромереж».
Графики отключения света в Киевской области в субботу на 11 апреля намечены в отдельных населенных пунктах в связи с проведением профилактических работ на электросетях. Поэтому выключат электричество в селе Затышне с 08:00 до 17:00 по следующим адресам:
- Весняна — 13
- Г. Бидненко — 28, 7
- Квитнева — 3, 36, 50
- Лыпнева — 4, 5
- Молодижна — 1, 15, 16, 17, 21, 25, 3, 31, 32, 34, 4, 5, 7, 7А
- Н.Тютюна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 17, 19, 1Б, 1ТП-652/ТП-652, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 39, 4, 43, 5, 6, 7, 8, 9, 9-А
- Нова — :0031, 10, 14, 16, 18, 20, 32, 4, 6А
- О.Берднык — 15, 17, 31
- Паркова — 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 7, 9
- Пасична — 1, 10, 11, 12, 13, 13-А, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Польова — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 6, 8, 9
- Садова — 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 3, 30, 31, 32, 37, 4, 5, 57, 7, 8, 9
- Свитла
- Спыса Г. — 2
- Травнева — :0015, 14, 15, 17, 25, 36, 8
- Центральна — 11, 11А, 13, 20, 30, 7, 9
- Шевченка — 15, 17, 27
С 08:00–17:00 часы будут выключать электричество в селе Мартусивка. Обесточат дома по следующим адресам:
- Борыспильська — 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15Б, 16, 16А, 16-Б, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 50А, 6, 7-Б, 8, 9, 9-Б
- Выноградна — 1, 11, 12, 13, 15, 20, 4, 7, 8, 9
- Вышнева — 1, 4, 7, 8
- Дачна — :0300, 12, 13, 15, 16, 1637, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 3, 30, 31, 5, 8
- Дружбы — 12, 1-Г, 1Ж, 1-Л, 25, 26, 2А, 33, 34, 35, 35А, 37, 3А, 3Б, 4, 40, 45, 7, 8, 9
- Заводська — 1, 11А, 12, 15, 17, 17Б, 1В, 2, 3, 4, 5, 5/2, 50, 6, 7, 7А, 8, 8А, 8Б
- Калынова — :0825, 10, 15, 17, 6, 8, 9
- Каштанова — 1, 13, 15, 16, 18, 19, 4А, 4Б, 8А, 97ДІЛ., ТП-994/Л-2 оп. 5
- Козацька — 1, 12, 13, 14, 17А, 19, 3, 5, 7-А, 7В, 7-Г, 8, ОП_10
- Леси Украинкы — :0244, 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8
- Моісєєва — 65
- Мойсеєва — 28-А, 39, 41-А, 49, 60, 60-Б, 69А
- Молодижна — 1, 1/1, 10, 1А, 1Б, 1Г, 2, 2А, 2Б, 3, 3-Б, 4, 5, 5А, 5-В, 6, 7, 8
- Нова — 1
- Перемогы — 13, 15, 17, 3, 5, 9
- Поле
- Польова — :0252, 10, 6
- Промыслова — 1, 1/1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 2Б, 2В, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 41Б, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 4В, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5А, 6, 60, 60/2, 60/3, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 7, 71, 73, 8, 9
- Садова — 15, 16
- Сонячна — 12, 22, 29
- Травнева — 1, 11, 12, 14, 16, 16Б, 1А, 3, 6, 6-А, 7, 81
- Украинська — 1, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14А, 14Б, 16, 17, 18, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9
- Франка — 10, 13, 17, 1А, 9
- Чубынського — :1068, 1, 10, 11, 12-А, 1-Д, 2, 20, 24, 24А, 26, 27, 28, 2-Б, 3, 30, 34, 4, 5, 6, 7, 70
- Шевченка — 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 31, 31-А, 34, 34А, 36, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 8Г, 8Д, 9, ПРОВ.31
- Шырока — 1, 1/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 25А, 27, 27А, 2А, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9
- Шкильна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Яблунева — 29
С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК Киевские региональные электросети будут проводить профилактические работы в пределах Переяславской территориальной громады. С 08:30–20:30 часов в селе Чирське будут действовать ограничения на улицах:
- Кыивська - 1, 10, 11, 12, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 31, 37, 38, 39, 4, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55 65, 67, 69, 7, 71, 8, 9
- Покровська - 1, 12, 14, 16, 18, 1А, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 30, 32, 34, 34А, 4, 5, 7, 8, 9.
Последние новости Украины:
