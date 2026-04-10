Графіки відключення світла у Київській області на 11 квітня заплановані в окремих населених пунктах.

Графіки відключення світла у Київській області на 11 квітня будуть тривати в суботу через планові роботи у низці насеелних пунктів, пише Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

Графіки відключення світла у Київській області в суботу на 11 квітня заплановані в окремих населених пунктах у зв’язку з проведенням профілактичних робіт на електромережах. Через це вимкнуть електрику в селі Затишне з 08:00 до 17:00 години за такими адресами:

Весняна — 13

Г. Бідненко — 28, 7

Квітнева — 3, 36, 50

Липнева — 4, 5

Молодіжна — 1, 15, 16, 17, 21, 25, 3, 31, 32, 34, 4, 5, 7, 7А

Н.Тютюна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 17, 19, 1Б, 1ТП-652/ТП-652, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 39, 4, 43, 5, 6, 7, 8, 9, 9-А

Нова — :0031, 10, 14, 16, 18, 20, 32, 4, 6А

О.Бердник — 15, 17, 31

Паркова — 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 7, 9

Пасічна — 1, 10, 11, 12, 13, 13-А, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Польова — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 6, 8, 9

Садова — 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 3, 30, 31, 32, 37, 4, 5, 57, 7, 8, 9

Світла

Списа Г. — 2

Травнева — :0015, 14, 15, 17, 25, 36, 8

Центральна — 11, 11А, 13, 20, 30, 7, 9

Шевченка — 15, 17, 27

З 08:00–17:00 години будуть вимикати електрику в селі Мартусівка. Знеструмлять будинки за такими адресами:

Бориспільська — 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15Б, 16, 16А, 16-Б, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 50А, 6, 7-Б, 8, 9, 9-Б

Виноградна — 1, 11, 12, 13, 15, 20, 4, 7, 8, 9

Вишнева — 1, 4, 7, 8

Дачна — :0300, 12, 13, 15, 16, 1637, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 3, 30, 31, 5, 8

Дружби — 12, 1-Г, 1Ж, 1-Л, 25, 26, 2А, 33, 34, 35, 35А, 37, 3А, 3Б, 4, 40, 45, 7, 8, 9

Заводська — 1, 11А, 12, 15, 17, 17Б, 1В, 2, 3, 4, 5, 5/2, 50, 6, 7, 7А, 8, 8А, 8Б

Калинова — :0825, 10, 15, 17, 6, 8, 9

Каштанова — 1, 13, 15, 16, 18, 19, 4А, 4Б, 8А, 97ДІЛ., ТП-994/Л-2 оп. 5

Козацька — 1, 12, 13, 14, 17А, 19, 3, 5, 7-А, 7В, 7-Г, 8, ОП_10

Лесі Українки — :0244, 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8

Моісєєва — 65

Мойсеєва — 28-А, 39, 41-А, 49, 60, 60-Б, 69А

Молодіжна — 1, 1/1, 10, 1А, 1Б, 1Г, 2, 2А, 2Б, 3, 3-Б, 4, 5, 5А, 5-В, 6, 7, 8

Нова — 1

Перемоги — 13, 15, 17, 3, 5, 9

Поле

Польова — :0252, 10, 6

Промислова — 1, 1/1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 2Б, 2В, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 41Б, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 4В, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5А, 6, 60, 60/2, 60/3, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 7, 71, 73, 8, 9

Садова — 15, 16

Сонячна — 12, 22, 29

Травнева — 1, 11, 12, 14, 16, 16Б, 1А, 3, 6, 6-А, 7, 81

Українська — 1, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14А, 14Б, 16, 17, 18, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9

Франка — 10, 13, 17, 1А, 9

Чубинського — :1068, 1, 10, 11, 12-А, 1-Д, 2, 20, 24, 24А, 26, 27, 28, 2-Б, 3, 30, 34, 4, 5, 6, 7, 70

Шевченка — 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 31, 31-А, 34, 34А, 36, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 8Г, 8Д, 9, ПРОВ.31

Широка — 1, 1/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 25А, 27, 27А, 2А, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9

Шкільна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Яблунева — 29

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Київські регіональні електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Переяславська територіальна громада. З 08:30–20:30 години в селі Чирське діятимуть обмеження на вулицях:

Київська — 1, 10, 11, 12, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 31, 37, 38, 39, 4, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 8, 9

Покровська — 1, 12, 14, 16, 18, 1А, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 30, 32, 34, 34А, 4, 5, 7, 8, 9.

