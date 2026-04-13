Дефіцит продуктів в Київській області поки що не переходить у критичну фазу, однак ризики збереження нестачі залишаються.

Дефіцит продуктів в Київській області формується на тлі зниження врожаю гречки в Ukraine у 2025 році, який не покриває звичний рівень внутрішнього споживання, передає Politeka.

Щороку українці споживають близько 100–110 тисяч тонн гречки, тоді як цьогорічний урожай становив лише 70,8 тисячі тонн. Це створює приблизно третину нестачі на ринку.

Аграрні експерти зазначають, що 2025 рік став одним із найслабших за останній період. Для порівняння, у 2023 році виробництво сягало 210,7 тисячі тонн, однак після цього почалося поступове скорочення посівних площ і валового збору.

У 2019–2023 роках ринок демонстрував зростання завдяки вигіднішій економіці вирощування культури та зменшенню імпортних потоків. Після 2024 року тенденція змінилася, і обсяги виробництва почали знижуватися.

Попри дефіцит, частково ситуацію наразі компенсують внутрішні запаси. Це дозволяє уникнути різкого дисбалансу до нового врожаю 2026 року.

У цьому контексті дефіцит продуктів в Київській області поки що не переходить у критичну фазу, однак ризики збереження нестачі залишаються.

Імпорт гречки в Україну за останні роки суттєво скоротився. Якщо у 2020 році завезли 43,9 тисячі тонн, то у 2024–2025 роках обсяги майже зійшли до мінімальних значень.

До цього основними постачальниками були Kazakhstan та країни European Union, зокрема Poland, Lithuania, Latvia і Estonia.

На світовому ринку лідерами виробництва залишаються Russia та China, тоді як Ukraine входить до трійки найбільших виробників.

Аналітики наголошують, що подальша ситуація залежатиме від нового врожаю та стабільності постачання з-за кордону.

Джерело

