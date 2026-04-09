В Киеве зафиксировано подорожание продуктов перед Пасхой, особенно куриными яйцами и популярными видами мяса, сообщает Politeka.

В канун праздника традиционно растет стоимость продуктов, которые украинцы кладут в пасхальную корзину. После периода ценовой стабильности наблюдается стремительное удорожание яиц и различных видов мяса.

Как изменилась стоимость яиц

Куриные яйца, остающиеся главным символом праздника, за последние несколько дней прибавили в цене от 6,5 до 8% в зависимости от категории. Десяток яиц категории С1 подорожал с 62 до 66 гривен. Отборные С0 теперь стоят от 65 до 70 гривен, а самая высокая категория СВ подскочила с 72 до 77 гривен за десяток. Продавцы объясняют, что цены растут из-за повышенного спроса на этот продукт в канун праздников.

Цены на курятину и баранину

Среди мясных продуктов самый большой скачок продемонстрировала курятина - от 14% до 29%. Меньше всего подорожало куриное крыло: цена изменилась с 69 до 79 гривен за килограмм. Куриное бедрышко добавило больше всего — с 97 до 125 гривен за килограмм. Диетическое куриное филе подорожало на 21,6%, теперь килограмм стоит 169 гривен вместо 139.

Индейка также подорожала, но чуть меньше курятины — от 5% до 17%. Филе индейки на рынке продают по 315 гривен за килограмм, а фабричную тушку – за 199 гривен.

Баранина не отстает от других видов мяса. Ошеек поднялся на 40 гривен - до 280 грн за килограмм, ребра стоят в среднем 260 гривен.

Выводы

Таким образом, подорожание продуктов в Киеве перед Пасхой уже чувствуют жители столицы. Рост стоимости яиц, курятины, индейки и баранины делает традиционную пасхальную корзину более дорогой. Эксперты советуют планировать покупки заранее во избежание резкого влияния повышенных цен на бюджет и вовремя подготовиться к празднику.

