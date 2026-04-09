Мешканці столиці вже відчувають подорожчання продуктів у Києві перед Великоднем.

У Києві зафіксовано подорожчання продуктів перед Великоднем, особливо на курячі яйця та популярні види м’яса, повідомляє Politeka.

Напередодні свята традиційно зростає вартість продуктів, які українці кладуть до великоднього кошика. Після періоду цінової стабільності спостерігають стрімке здорожчання яєць та різних видів м’яса.

Як змінилася вартість яєць

Курячі яйця, що залишаються головним символом свята, за останні кілька днів додали в ціні від 6,5% до 8% залежно від категорії. Десяток яєць категорії С1 здорожчав із 62 до 66 гривень. Відбірні С0 тепер коштують від 65 до 70 гривень, а найвища категорія СВ підскочила з 72 до 77 гривень за десяток. Продавці пояснюють, що ціни зростають через підвищений попит на цей продукт напередодні свят.

Ціни на курятину та баранину

Серед м’ясних продуктів найбільший стрибок продемонструвала курятина — від 14% до 29%. Найменше здорожчало куряче крило: ціна змінилася з 69 до 79 гривень за кілограм. Куряче стегенце додало найбільше — з 97 до 125 гривень за кілограм. Дієтичне куряче філе подорожчало на 21,6%, тепер кілограм коштує 169 гривень замість 139.

Індичка також подорожчала, але трохи менше, ніж курятина — від 5% до 17%. Філе індички на ринку продають по 315 гривень за кілограм, а фабричну тушку — за 199 гривень.

Баранина не відстає від інших видів м’яса. Ошийок піднявся на 40 гривень — до 280 грн за кілограм, ребра коштують у середньому 260 гривень.

Висновки

Таким чином подорожчання продуктів у Києві перед Великоднем вже відчувають мешканці столиці. Зростання вартості яєць, курятини, індички та баранини робить традиційний великодній кошик дорожчим. Експерти радять планувати покупки заздалегідь, щоб уникнути різкого впливу підвищених цін на бюджет і вчасно підготуватися до свята.

