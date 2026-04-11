Специалисты предупреждают, что дефицит продуктов Киевской области может повлиять на цены и доступность крупы к новому урожаю.

Дефицит продуктов в Киевской области становится реальностью из-за нехватки урожая гречки в 2025 году, сообщает Politeka.

Украинские аграрии собрали только 70,8 тысяч тонн крупы, тогда как традиционное потребление составляет 100–110 тысяч тонн.

Ученая Института аграрной экономики Светлана Черемиссина отмечает, что это самый низкий показатель за последние семь лет. Для сравнения, рекордный урожай 2023 достиг 210,7 тысячи тонн.

С 2024 года наблюдается сокращение площадей под посевами и объемов производства. Несмотря на это, имеющиеся переходные остатки позволяют частично компенсировать недостаток, который составляет около 30–35 тысяч тонн.

Импорт гречки в Украину существенно сократился. Если раньше продукция привозилась из России, Польши, Литвы, Латвии и Казахстана, то с 2024 года объемы поставок практически исчезли. По данным эксперта, Казахстан поставляет 45–55% импортной крупы, а страны ЕС – около 30–40%.

По словам Сергея Громового из Международной ассоциации гречихи, часть российской продукции могут ввозиться под видом казахской. Это происходит из-за новых заводов на границе с Казахстаном, где российские партии проходят переработку.

Украина занимает третье место в мире по производству гречки после России и Китая. Однако ее доля составляет всего 8–9% мирового объема. Основными глобальными экспортерами остаются Россия и Китай, а среди европейских – Польша, Литва и Латвия.

Также следует отметить, что сейчас правительство и аграрные структуры отслеживают ситуацию, чтобы обеспечить стабильные поставки на внутренний рынок и предотвратить дальнейший рост цен.

Источник

Последние новости Украины:

