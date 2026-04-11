Фахівці попереджають, що дефіцит продуктів у Київській області може вплинути на ціни та доступність крупи до нового врожаю.

Дефіцит продуктів у Київській області стає реальністю через нестачу врожаю гречки у 2025 році, повідомляє Politeka.

Українські аграрії зібрали лише 70,8 тисячі тонн крупи, тоді як традиційне споживання складає 100–110 тисяч тонн.

Науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна зазначає, що це найнижчий показник за останні сім років. Для порівняння, рекордний урожай 2023-го досяг 210,7 тисячі тонн.

З 2024 року спостерігається скорочення площ під посівами та обсягів виробництва. Попри це, наявні перехідні залишки дозволяють частково компенсувати нестачу, яка нині становить близько 30–35 тисяч тонн.

Імпорт гречки до України суттєво скоротився. Якщо раніше продукцію привозили з Росії, Польщі, Литви, Латвії та Казахстану, то з 2024 року обсяги поставок практично зникли. За даними експертки, Казахстан постачає 45–55% імпортної крупи, а країни ЄС – близько 30–40%.

За словами Сергія Громового з Міжнародної асоціації гречки, частину російської продукції можуть ввозити під виглядом казахської. Це відбувається через нові заводи на кордоні з Казахстаном, де російські партії проходять переробку.

Україна займає третє місце у світі за виробництвом гречки після Росії та Китаю. Проте її частка становить лише 8–9% світового обсягу. Основними глобальними експортерами залишаються Росія та Китай, а серед європейських – Польща, Литва та Латвія.

Також варто зауважити, що наразі уряд та аграрні структури відстежують ситуацію, щоб забезпечити стабільні поставки на внутрішній ринок та запобігти подальшому зростанню цін.

Фахівці попереджають, що дефіцит продуктів у Київській області може вплинути на ціни та доступність крупи до нового врожаю.

