Новая система оплаты за проезд в Киевской области уже внедряется в одном из городов региона и коснется всех категорий пассажиров, включая льготников.

Новая система оплаты за проезд в Киевской области предусматривает установку валидаторов в общественном транспорте, сообщает Politeka.

В Белой Церкви Киевской области исполком городского совета утвердил технические требования и организационные решения о запуске новой автоматизированной системы учета оплаты проезда.

Это позволит максимально прозрачно контролировать движение пассажиров и финансовые потоки, а также упростит процесс проверки билетов во время поездок.

По новой системе оплаты за проезд в Киевской области карта для расчета за поездку будет доступна в двух форматах: физической, которую можно заказать через управление социальной защиты, и мобильном приложении.

Расчет и регистрация в транспорте будет происходить с помощью валидатора, автоматически фиксирующего количество поездок.

В то же время нововведения предусматривают защиту интересов льготных категорий: в Белой Церкви их насчитывается около 50 тысяч человек, охватывающих 26 различных категорий.

Количество бесплатных поездок для каждой категории будут определяться депутатами в зависимости от бюджета города, что должно уменьшить конфликты между перевозчиками и пассажирами.

Ежемесячные компенсации перевозчикам от органов местного самоуправления за льготные поездки обеспечат стабильность на маршрутах.

Кроме того, город получил четыре новых автобуса в качестве благотворительной помощи. Они будут бесплатно обслуживать все льготные категории на одном из маршрутов.

Это станет дополнительным стимулом для комфортного использования общественного транспорта.

Источник

Последние новости Украины:

