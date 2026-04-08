Нова система оплати за проїзд у Київській області вже впроваджується в одному з міст регіону і торкнеться всіх категорій пасажирів, включно з пільговиками.

Нова система оплати за проїзд у Київській області передбачає встановлення валідаторів у громадському транспорті, повідомляє Politeka.

У Білій Церкві Київської області виконком міської ради затвердив технічні вимоги та організаційні рішення щодо запуску нової автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

Це дозволить максимально прозоро контролювати рух пасажирів і фінансові потоки, а також значно спростить процес перевірки квитків під час поїздок.

За новою системою оплати за проїзд у Київській області, картка для розрахунку за поїздку буде доступна у двох форматах: фізичній, яку можна замовити через управління соціального захисту, та мобільному додатку.

Розрахунок та реєстрація в транспорті відбуватиметься за допомогою валідатора, що автоматично фіксуватиме кількість поїздок.

Водночас, нововведення передбачають захист інтересів пільгових категорій: у Білій Церкві їх нараховується близько 50 тисяч осіб, що охоплює 26 різних категорій.

Кількість безкоштовних поїздок для кожної категорії визначатимуть депутати залежно від бюджету міста, що має зменшити конфлікти між перевізниками та пасажирами.

Щомісячні компенсації перевізникам від органів місцевого самоврядування за пільгові поїздки забезпечать стабільність на маршрутах.

Крім того, місто отримало чотири нові автобуси як благодійну допомогу. Вони безкоштовно обслуговуватимуть усі пільгові категорії на одному з маршрутів.

Це стане додатковим стимулом для комфортного користування громадським транспортом.

Джерело

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.