Подорожание продуктов в Киевской области ощутили жители региона, ведь это заметно влияет на ежедневные расходы семей.

Подорожание продуктов в Киевской области произошло в последний месяц, сообщает Politeka.

Данные официального сайта Министерства финансов свидетельствуют о значительном подорожании основных продуктов питания в Киевской области.

В частности, средняя цена курятины Наша рябая голень достигла 155,00 грн за килограмм, тогда как в марте 2026 года она составляла 116,90 грн.

В то же время кефир Крестьянский 2,5% вырос до 70,12 грн за 950 мл против среднемесячной цены 65,55 грн в марте.

Живая рыба, в частности карп, в среднем стоит 245,50 грн за килограмм, в то время как в марте его средняя цена была 227,30 грн.

В магазинах ситуация отличается, но общая тенденция роста сохраняется. В Metro курятина стоит 155,00 грн за килограмм, у Auchan – 119,68 грн. В Novus и Megamarket цены на кефир варьируются от 65,99 до 86,50 грн.

Карп в Megamarket оценивают в 245,50 грн, у Auchan – 209,50 грн. Это подчеркивает разницу между торговыми сетями, однако тенденция к подорожанию продуктов в Киевской области очевидна.

Основные причины повышения ценников объясняют экономическими и логистическими факторами.

Рост стоимости топлива и транспортных услуг, рост стоимости кормов для животных и рыбы, а также сезонные колебания спроса создают дополнительную нагрузку на производителей и продавцов.

Кроме того, ограниченное предложение некоторых категорий товаров из-за логистических сложностей и международных факторов также влияет на конечный ценник для потребителей.

Так что местным жителям советуют сравнивать ценники в разных сетях и присматриваться к акционным предложениям.

