Подорожчання продуктів в Київській області відчули мешканці регіону, адже це помітно впливає на щоденні витрати родин.

Подорожчання продуктів в Київській області відбулося протягом останнього місяця, повідомляє Politeka.

Дані офіційного сайту Міністерства фінансів свідчать про значне подорожчання основних продуктів харчування у Киїській області.

Зокрема, середня ціна курятини Наша ряба гомілка сягнула 155,00 грн за кілограм, тоді як у березні 2026 року вона становила 116,90 грн.

В той же час, кефір Селянський 2,5% виріс до 70,12 грн за 950 мл проти середньомісячної ціни 65,55 грн у березні.

Жива риба, зокрема короп, у середньому коштує 245,50 грн за кілограм, тоді як у березні його середня ціна була 227,30 грн.

В магазинах ситуація відрізняється, але загальна тенденція зростання зберігається. У Metro курятина коштує 155,00 грн за кілограм, у Auchan - 119,68 грн. У Novus і Megamarket ціни на кефір варіюються від 65,99 до 86,50 грн.

Короп у Megamarket оцінюють у 245,50 грн, у Auchan - 209,50 грн. Це підкреслює різницю між торговельними мережами, однак тенденція до подорожчання продуктів у Київскій області очевидна.

Основні причини підняття цінників пояснюють економічними та логістичними чинниками.

Зростання вартості палива та транспортних послуг, зростанні вартості кормів для тварин та риби, а також сезонні коливання попиту створюють додаткове навантаження на виробників і продавців.

Крім того, обмежена пропозиція деяких категорій товарів через логістичні складнощі та міжнародні фактори також впливає на кінцевий цінник для споживачів.

Тож місцевим мешканцям радять порівнювати цінники у різних мережах та приглядатися до акційних пропозицій.

