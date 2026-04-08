Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области предоставляют украинцам, пострадавшим от войны.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области выдают благодаря работе гуманитарной инициативы Формат20, сообщает Politeka.

Помощь оказывается в Киеве по адресу Лобановского 4-а, а получить ее могут те, кто был вынужден выехать с оккупированных территорий с 2025 года и до сих пор не смог стабильно обеспечить себя едой.

Кроме того, получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области могут украинцы, которые получили статус переселенцев до 2025 года и относятся к особо уязвимым категориям.

Среди них – лица с инвалидностью 1 и 2 группы, многодетные семьи, одинокие родители или матери, а также дети с инвалидностью. Организаторы подчеркивают, что помощь предоставляется только по предварительной записи и при наличии соответствующих подтверждающих документов.

Чтобы получить продовольственный набор, переселенцы должны обращаться в назначенные дни: понедельник или пятница, с 12:00 до 15:00.

Такое планирование позволяет организаторам формировать списки действительно нуждающихся в помощи и обеспечивать равномерную выдачу продовольствия.

Именно благодаря этим мероприятиям, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области доходят до тех, кто больше всего пострадал из-за войны и сложных жизненных обстоятельств.

Формат20 отмечает важность своевременной регистрации, ведь количество наборов ограничено. Еженедельная организация выдачи позволяет обеспечить переселенцев необходимым питанием и одновременно подчеркивает внимание к уязвимым категориям населения.

