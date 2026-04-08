Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області надають українцям, які постраждали від війни.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області видають завдяки роботі гуманітарної ініціативи Формат20, повідомляє Politeka.

Допомога надається у місті Київ за адресою Лобановського 4-а, а отримати її можуть ті, хто був вимушений виїхати з окупованих територій з 2025 року і дотепер не зміг стабільно забезпечити себе їжею.

Крім того, отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Київській області можуть українці, які набули статусу переселенців до 2025 року та належать до особливо вразливих категорій.

Серед них - особи з інвалідністю 1 та 2 групи, багатодітні сім’ї, самотні батьки або матері, а також діти з інвалідністю. Організатори підкреслюють, що допомога надається тільки за попереднім записом і за наявності відповідних підтвердних документів.

Для того щоб отримати продовольчий набір, переселенці повинні звертатися у призначені дні: понеділок або п’ятниця, з 12:00 до 15:00.

Таке планування дозволяє організаторам формувати списки тих, хто дійсно потребує допомоги, і забезпечувати рівномірну видачу продовольства.

Саме завдяки цим заходам, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Київській області доходять до тих, хто найбільше постраждав через війну та складні життєві обставини.

Формат20 наголошує на важливості своєчасної реєстрації, адже кількість наборів обмежена. Щотижнева організація видачі дозволяє забезпечити переселенців необхідним харчуванням і водночас підкреслює увагу до вразливих категорій населення.

