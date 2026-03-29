Энергетики предупредили, что в понедельник, 30 марта, в Киевской области будут снова применять локальные графики отключения света.

В связи с плановыми работами в электросетях в Киевской области 30 марта 2026 будут действовать специальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, 30 марта графики отключения света коснутся Обуховской городской территориальной общины в Киевской области. По данным ДТЭК, обесточивание там будет происходить с 8:00 до 20:00 в следующих населенных пунктах:

Обухов (частично микр. Обуховский Ключ, ж/м Лукавица, ул. Васильковская);

Слободка (ул. Загребля, Приозерная, Кабанца, Покровская, Шевченко);

Матяшевка (Коноша, Ватутина, Героев Небесной Сотни, Пушкина);

Германовка (Выговского, Ворочанская, Коваленко, Олега Спасибы).

Также плановые ограничения электроснабжения в понедельник будут действовать в пределах Переяславского городского территориального общества, сообщает Politeka. В с. Мазинки обесточения состоятся с 10:00 до 19:00 по улицам Альтицкая, Луговая, пер. Альтицкий.

А в Переяславе без электроэнергии с 8:30 до 19:00 останутся жители некоторых домов по улицам Андрушевская, Дружбы, Каневская, Каштана, Комаровская, Космонавтов, Литовская, Морская, Победы, Рыбальская, Сагайдачного, Чикаленко, Юбилейная, Гаяринская, Лазенко, Петропавловская, Козинская и т.д.



В пределах Феодосиевской территориальной общины в Киевской области графики отключения света 30 марта будут применяться примерно с 8:00 до 19:00 в следующих населенных пунктах:

Иванковичи (Авиаторов, Аркадовская, Архитектурная, Вербицкого, Вишневая, Гончарная, Заповедная, Защитников Отечества, Зеленая, Звездная, Казачья, Космонавтов, Круглицкая, Лесная, Луговая и др.)

Лесники (Ватутина, Виноградная, Гаевая, Игорева, Колхозная, Ленина, Подлесная, Тарасова Нива);

Ходосовка (Полевая, Степная);

Рославичи (Полевая).

Последние новости Украины:

