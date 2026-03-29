Енергетики попередили, що в понеділок, 30 березня, в Київській області знову застосовуватимуть локальні графіки відключення світла.

У звʼязку з плановими роботами в електромережах у Київській області 30 березня 2026 року діятимуть спеціальні графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема 30 березня графіки відключення світла торкнуться Обухівської міської територіальної громади в Київській області. За даними ДТЕК, знеструмлення там відбуватимуться з 8:00 до 20:00 у таких населених пунктах:

Обухів (частково мікр. Обухівський Ключ, ж/м Лукавиця, вул. Васильківська);

Слобідка (вул. Загребля, Приозерна, Кабанця, Покровська, Шевченка);

Матяшівка (Коноша, Ватутіна, Героїв Небесної Сотні, Пушкіна);

Германівка (Виговського, Ворочанська, Коваленка, Олега Спасиби).

Також планові обмеження електропостачання в понеділок діятимуть у межах Переяславської міської територіальної громади, повідомляє Politeka. У с. Мазінки знеструмлення відбудуться з 10:00 до 19:00 по вулицях Альтицька, Лугова, пров. Альтицький.

А в Переяславі без електроенергії з 8:30 до 19:00 залишаться мешканці деяких будинків по вулицях Андрушівська, Дружби, Канівська, Каштана, Комарівська, Космонавтів, Литовська, Морська, Перемоги, Рибальська, Сагайдачного, Чикаленка, Ювілейна, Гаяринська, Лазенка, Петропавлівська, Героїв України, Гімназійна, Козинська, Опанаса Марковича, та ін.



У межах Феодосіївської територіальної громади в Київській області графіки відключення світла 30 березня застосовуватимуть приблизно з 8:00 до 19:00 у таких населених пунктах:

Іванковичі (Авіаторів, Аркадівська, Архітектурна, Бузкова, Вербицького, Вишнева, Гончарна, Заповідна, Захисників Вітчизни, Зелена, Зоряна, Козача, Космонавтів, Круглицька, Лісна, Лугова та ін.)

Лісники (Ватутіна, Виноградна, Гайова, Ігорева, Колгоспна, Леніна, Підлісна, Тарасова Нива);

Ходосівка (Польова, Степова);

Рославичі (Польова).

Останні новини України:

