У Космічному районі Запоріжжя триває ремонт аварійної ділянки водогону на вулиці Ракетній. Комунальники застосували метод санації, завдяки якому понад 50 житлових будинків не лишилися без водопостачання.

Водопостачання у Запоріжжі наразі проходить плановий ремонт — комунальники відновлюють аварійну ділянку водогону в Космічному районі міста без масштабних розриттів та без відключення мешканців від води.

Як повідомляє МИГ із посиланням на Запорізьку міськраду, роботи на вулиці Ракетній розпочали близько двох місяців тому. Цей водогін забезпечує водою понад 50 житлових будинків.

На одній із двох ділянок працівники КП «Водоканал» уже виконали всі монтажні роботи: встановили новий поліетиленовий трубопровід та запірну арматуру. Наразі мережу промивають і дезінфікують, після чого ділянку зможуть повноцінно експлуатувати.

На другій частині водогону роботи ще тривають. Фахівці готують ділянку до демонтажу старого трубопроводу діаметром 700 мм. Паралельно працівники зварюють новий поліетиленовий трубопровід, який використають під час санації мережі.

Ремонт проводять методом санації — технологією, яка дозволяє відновити трубопровід без масштабного розриття території. Як пояснив начальник дільниці ремонтно-будівельного цеху КП «Водоканал» Олександр Нікіфоров, завдяки цьому методу вдається зберегти асфальтобетонне покриття.

Мешканці будинків, підключених до цієї ділянки, продовжують отримувати воду — на час ремонту їм забезпечили безперебійне водопостачання. Завершити всі роботи планують у вересні.

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