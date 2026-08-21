Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 22 по 28 серпня показує спокійний тиждень без різких коливань: максимум удень складе +30° у неділю, 23 серпня, а мінімум - +25° у вівторок, коли ж і очікують єдині за тиждень опади.

синоптики попередили про зміну погоди на тиждень у сусідньому тижневому прогнозі, а тепер нові дані стосуються періоду з 22 по 28 серпня - одесити зустрінуть теплий, але спокійний тиждень без різких перепадів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура в Одеській області протягом тижня коливатиметься від +25° до +30°.

У суботу, 22 серпня, повітря прогріється до +26°, а вночі очікується +22°. Небо буде малохмарним, опадів синоптики не прогнозують.

У неділю, 23 серпня, стовпчики термометрів удень підуть вгору до +30° - це найтепліший день тижня. Вночі температура утримається на позначці +22°, хмарність незначна, без опадів.

У понеділок, 24 серпня, денна температура опуститься до +27°, а вночі до +21°. Погода залишиться малохмарною, без опадів.

У вівторок, 25 серпня, повітря прогріється лише до +25° - це найпрохолодніший день тижня. Вночі очікується +20°, і саме на цей день синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 26 серпня, температура вдень становитиме +26°, вночі - +21°. Хмарність незначна, опадів не прогнозують.

У четвер, 27 серпня, вдень утримається +26°, вночі +22°. Погода малохмарна, без опадів.

У п'ятницю, 28 серпня, завершуючи тиждень, стовпчики термометрів удень покажуть +25°, вночі +21°. Небо малохмарне, опадів не очікується.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 23 серпня, з температурою +30°, а найпрохолоднішим - вівторок, 25 серпня, з денними +25°. Загальний перепад температур за тиждень становить 5°. Опади прогнозують лише у вівторок, 25 серпня, решту днів погода залишиться сухою.

У неділю, коли повітря прогріється до +30°, варто пити більше води, планувати активні справи на ранок або вечір і не забувати про захист від сонця. У вівторок, коли можливі опади, одеситам стане в пригоді парасоля, а водіям слід бути обережнішими на дорозі через можливу слизькість.

Раніше Politeka повідомляла, одеську область накриє нестерпна спека: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 серпня.

Також Politeka повідомляла, температура екстримально зросте: синоптики дали прогноз погоди в Одеській області на тиждень з 19 по 25 серпня.

Як повідомляла Politeka, прогноз погоди на тиждень в Одеській області: синоптики попередили про різку зміну температури.