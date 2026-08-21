Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 22 по 28 серпня свідчить про стрімкий перепад температур — від +33° на початку тижня до +22° у кінці. Синоптики попереджають, що така різка зміна погоди відчуватиметься особливо гостро.

нову хвилю спеки в Харківській області, про яку вже писала Politeka, синоптики підтверджують і на цьому тижні — з 22 по 28 серпня регіон переживе стрімкий перепад температур від +33° до +22°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури у Харківській області протягом тижня коливатимуться від +22° до +33°, опадів не прогнозують.

У суботу, 22 серпня, повітря прогріється до +31°, вночі буде +19°. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

У неділю, 23 серпня, регіон накриє пік тепла — стовпчики термометрів вдень підійдуть до +33°, вночі повітря охолодиться до +19°. Хмарність — малохмарно, опадів не буде.

У понеділок, 24 серпня, температура вже помітно знизиться: вдень +25°, вночі +17°. Синоптики прогнозують малохмарну погоду без опадів.

У вівторок, 25 серпня, вдень утримається позначка +25°, а вночі похолодає до +14°. Хмарність мінлива, опадів не передбачається.

У середу, 26 серпня, повітря прогріється до +24° вдень, вночі — до +14°. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

У четвер, 27 серпня, температура опуститься ще на градус: вдень +23°, вночі +15°. Хмарність малохмарна, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 28 серпня, тиждень завершиться найпрохолоднішим днем — вдень лише +22°, вночі +16°. Небо буде хмарним з проясненнями, без опадів.

Отже, найтепліше в Харківській області буде у неділю, 23 серпня, коли вдень очікується +33°, а найпрохолодніше — у п’ятницю, 28 серпня, з денною температурою +22°. Перепад за тиждень становить 11°, опадів синоптики не прогнозують жодного дня.

У спекотні вихідні варто пити більше води, планувати активні справи на ранок чи вечір і не забувати про захист від сонця. А до кінця тижня, коли температура помітно знизиться, синоптики радять вдягатися тепліше — це особливо важливо для людей похилого віку, чутливих до різких перепадів.

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