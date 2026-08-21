Журналісти провели моніторинг супермаркету «Варус» у Дніпрі, щоб з'ясувати, чи є дефіцит продуктів через пошкодження логістичних шляхів — результати перевірки показали актуальну ситуацію з постачанням.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області фіксують у багатьох торгових мережах, однак жителів регіону хвилює й інше питання — чи не виникне дефіцит товарів через пошкодження логістичної інфраструктури внаслідок нещодавніх ударів.

Журналісти провели власний моніторинг ситуації на прикладі одного з найбільших супермаркетів Дніпра — «Варус», щоб з'ясувати реальний стан справ із наявністю продовольчих товарів на полицях. Як повідомляє видання DMKD.DP.UA, перевірка охопила одразу кілька ключових напрямків: аналіз доступності товарів першої необхідності, оцінку запасів та регулярності постачання, а також вивчення можливих перебоїв у логістичних ланцюгах, які могли б вплинути на асортимент.

Що перевіряли журналісти

Під час відвідування супермаркету «Варус» особливу увагу звертали на базові категорії продуктів: хлібобулочні вироби, молочну продукцію, м'ясо, крупи, олію, консерви та овочі. Саме ці позиції найчутливіші до логістичних збоїв, оскільки мають обмежений термін зберігання або потребують регулярного підвезення.

Представники торгової мережі підтвердили, що пошкодження транспортних шляхів справді створює додаткове навантаження на логістику, однак наразі мережа працює над альтернативними маршрутами доставки, що дозволяє уникати критичних перебоїв.

За результатами моніторингу, на момент перевірки полиці супермаркету були заповнені базовим асортиментом. Жодної критичної нестачі товарів першої необхідності журналісти не зафіксували — продукція представлена в достатньому обсязі, хоча за окремими позиціями представники мережі «Варус» відзначають скорочення вибору порівняно з довоєнним періодом.

У магазині також наголосили, що стабільність постачання забезпечується завдяки диверсифікації складів і маршрутів, а у разі виникнення тимчасових труднощів логісти оперативно перенаправляють вантажі через резервні канали.

Що робити мешканцям

Представники торгової мережі радять жителям Дніпра не створювати ажіотажного попиту та не скуповувати продукти про запас — це саме по собі може спровокувати штучний дефіцит навіть за наявності достатніх складських запасів. Натомість варто орієнтуватися на планове споживання та стежити за офіційними повідомленнями торгових мереж щодо режиму роботи й асортименту.

У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації раніше зазначали, що продовольча безпека регіону перебуває на постійному контролі, а місцева влада координує дії з постачальниками для оперативного вирішення можливих логістичних проблем.

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