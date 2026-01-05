Безкоштовне житло для ВПО у Київській області надається українцям, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області доступне для всіх членів родини і видається з фондів, які формують місцеві ради або уповноважені органи, повідомляє Politeka.

Помешкання надають за фактичним місцем проживання переселенця, а термін користування зазвичай становить до одного року.

Якщо особа або сім’я не можуть знайти іншу нерухомість, строк перебування може бути продовжений. При цьому на одну людину має припадати щонайменше 6 квадратних метрів житлової площі.

Розподіл безкоштовного житла для ВПО у Київській області здійснюється за результатами бальної системи оцінювання потреби. Це дозволяє пріоритетно забезпечувати тих, хто найбільше потребує допомоги.

В першу чергу помешканння отримують багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, люди з втратою працездатності та пенсіонери, чий дім був пошкоджений або зруйнований.

Таким чином, безкоштовне житло для ВПО у Київській області стає реальною підтримкою для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Щоб претендувати на помешкання, переселенцям необхідно стати на облік осіб, які потребують тимчасового проживання.

Для цього потрібно звернутися до центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу сільської чи міської ради або до районної державної адміністрації. Фахівці в даних установах все розкажуть.

Після подання документів на кожну особу або сім’ю заводять облікову справу та присвоюють індивідуальний номер, за яким здійснюється подальша ідентифікація та розподіл помешкань.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де чекають людей на зарплату від 45 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: як отримати 6500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Києві: на якій посаді обіцяють від 30 тисяч.