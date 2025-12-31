Пропонуються кілька варіантів роботи для пенсіонерів у Києві, де досвід і відповідальність цінуються не менше за молодість.

Робота для пенсіонерів у Києві дозволяє заробляти стабільно та без надмірних фізичних навантажень, з офіційним оформленням і можливістю кар’єрного росту, повідомляє Politeka.

Однією з пропозицій є робота для пенсіонерів у Києві комірником на склад компанії Brocard-Україна, найбільшого оператора парфумерно-косметичного ринку України у сегменті luxury.

Обовʼязки: прийом товару, стікування продукції, формування відвантажень та проведення інвентаризацій.

Вага коробок може сягати до 25 кг, тож вакансія більше підходить для людей, які не мають серйозних обмежень за здоров’ям, але бажають бути в стабільному колективі.

Переваги цієї вакансії: офіційне оформлення з першого дня, чіткий графік 5/2 з 9:00 до 18:00 або 7:00–16:00. Зарплата з першого місяця становить 23 562 грн, а після кількох місяців зростає до 28 182 грн.

Ще однією цікавою пропозицією є посада вантажника в Новій пошті на Жулянах. Це гарний варіант роботи для пенсіонерів у Києві, які хочуть залишатися активними та отримувати стабільну заробітну плату.

Компанія гарантує білу зарплату, що виплачується двічі на місяць, повністю оплачувані лікарняні та 24 календарних дні відпустки. Крім того, надається медичне страхування та страхування життя.

Ще одна позиція для літніх людей – поклейщик паперових пакетів у ТОВ "Паперовий Змій-ОПТ". Вакансія передбачає взамодію з термопістолетом, сортування та контроль якості продукції, упаковку готових виробів у коробки, а також підтримку чистоти на місці.

Вимоги: відповідальність, уважність до деталей та акуратність. Заробітна плата стартує від 20 000 і залежить від навичок.

