Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляется украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области доступно для всех членов семьи и выдается из фондов, формирующих местные советы или уполномоченные органы, сообщает Politeka.

Помещение предоставляется по фактическому месту жительства переселенца, а срок пользования обычно составляет до одного года.

Если человек или семья не могут найти другую недвижимость, срок пребывания может быть продлен. При этом на одного человека должно приходиться не менее 6 квадратных метров жилой площади.

Распределение бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области осуществляется по результатам балльной системы оценки потребности. Это позволяет приоритетно обеспечивать тех, кто больше нуждается в помощи.

В первую очередь дома получают многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, люди с потерей трудоспособности и пенсионеры, чей дом был поврежден или разрушен.

Таким образом, бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области становится реальной поддержкой для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Чтобы претендовать на жилище, переселенцам необходимо встать на учет лиц, нуждающихся в временном проживании.

Для этого нужно обратиться в центр предоставления административных услуг, исполнительный орган сельского или городского совета или в районную государственную администрацию. Специалисты в данных учреждениях все расскажут.

После подачи документов на каждое лицо или семью заводят учетное дело и присваивают индивидуальный номер, по которому осуществляется дальнейшая идентификация и распределение жилищ.

Источник

