Подорожчання продуктів у Київській області продовжує відбуватися, повідомляє Politeka.

Середні розцінки на популярні продукти у Київській області продовжують зростати. Лідерами подорожчання стали сметана, гречка та овочі, зокрема жовтий болгарський перець.

Сметана «Президент» 15% (350 г) у грудні коштує в середньому 56,79 грн., що на 5,15 більше, ніж у листопаді. У різних мережах ціна коливається: Auchan пропонує продукт за 54,70, Metro – 56,68, а Novus – 58,99. Дані спостережень за індексом споживчих розцінок показують стабільне зростання вартості з початку місяця: від 55,79 на початку грудня до 56,79 наприкінці.

Овочі демонструють найшвидший ріст. Середня ціна жовтого болгарського перцю піднялася до 280,54 грн за кілограм, що на 86,43 більше порівняно з листопадом. У різних супермаркетах ситуація різниться: найдешевший продукт у Metro – 258,96, у Novus – 269, у Auchan – 262,10, а найдорожчий у Megamarket – 332,10. Різниця пояснюється сезонними коливаннями та вартістю доставки.

Серед круп подорожчання також помітне. Гречка в середньому коштує 47,85 грн за кілограм, що на 4,03 більше за листопадові показники. У магазинах вартість коливається від 39,90 у Auchan до 61,70 у Megamarket. Інші мережі пропонують продукт за 44,89–44,90, що відображає нерівномірність цінового розподілу.

Експерти відзначають, що подорожчання продуктів у Київській області обумовлене низкою факторів: сезонним попитом, витратами на логістику, коливанням поставок і загальною інфляційною тенденцією. Очікується, що найближчими місяцями високі розцінки на овочі можуть зберігатися, а на молочні продукти та крупи – залишатися стабільними із поступовим зростанням.

Жителі регіону вже відчувають зміни у сімейних бюджетах. Порівняння цін у різних супермаркетах дозволяє обирати вигідніші пропозиції та планувати закупівлі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Києві: кому готові платити щонайменше 20 тисяч гривень щомісяця.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Києві: яких популярних товарів вже не вистачає.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Київській області: чого очікувати жителям.