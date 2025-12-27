Подорожчання продуктів у Києві може зберігатися і на початку 2026 року.

Подорожчання продуктів у Києві зафіксували аналітики наприкінці грудня 2025 року, повідомляє Politeka.

За місяць зросли середні ціни на молочні вироби, овочі та базову бакалію, інформує Мінфін.

Найпомітніші зміни стосуються сметани «Президент» 15% жирності у фасуванні 350 грамів. Середня вартість у столиці 24 грудня сягнула 56,79 грн. У торговельних мережах розцінки різняться: в Auchan товар продають за 54,70, у Metro — за 56,68, у Novus — за 58,99. Для порівняння, у листопаді середній показник становив 51,64, тобто за місяць він підвищився більш ніж на сім гривень.

Зростання спостерігається і в сегменті свіжих овочів. Помідори сорту «сливка» нині в середньому коштують 161,10 грн за кілограм. Мінімальну ціну зафіксували у Novus — 129,00, тоді як Megamarket пропонує цей продукт майже за 195 гривень. У листопаді середній рівень тримався на позначці 133,91, що означає подорожчання більш ніж на 25 гривень за місяць.

Бакалійна група також не залишилася осторонь. Кілограм гречки наприкінці грудня в середньому обходиться покупцям у 47,85 грн. Найнижчі пропозиції є в Auchan — 39,90, найдорожчі — у Megamarket, де цінник перевищує 61. У листопаді середній показник становив 42,88, тож приріст за період склав трохи більше чотирьох гривень.

Аналітичні дані за днями показують поступове зростання вартості протягом грудня без різких стрибків, але з чіткою висхідною динамікою. Фахівці пояснюють таку ситуацію сезонними чинниками, логістичними витратами та загальним інфляційним тиском.

Експерти зазначають, що подорожчання продуктів у Києві може зберігатися і на початку 2026 року, особливо в категоріях свіжих овочів та молочної продукції, які чутливі до витрат на транспортування й зберігання.

Останні новини України:

