Подорожание продуктов в Киеве может сохраняться и в начале 2026 года.

Подорожание продуктов в Киеве зафиксировали аналитики в конце декабря 2025, сообщает Politeka.

За месяц выросли средние цены на молочные изделия, овощи и базовую бакалею, передает Минфин .

Самые заметные изменения касаются сметаны "Президент" 15% жирности в расфасовке 350 граммов. Средняя стоимость в столице 24 декабря составила 56,79 грн. В торговых сетях расценки разнятся: в Auchan товар продают за 54,70, у Metro - за 56,68, у Novus - за 58,99. Для сравнения, в ноябре средний показатель составил 51,64, то есть за месяц он повысился более чем на семь гривен.

Рост наблюдается и в сегменте свежих овощей. Помидоры сорта «сливки» сейчас в среднем стоят 161,10 грн за килограмм. Минимальную цену зафиксировали в Novus - 129,00, тогда как Megamarket предлагает этот продукт почти за 195 гривен. В ноябре средний уровень держался на отметке 133,91, что означает подорожание более 25 гривен в месяц.

Бакалейная группа также не осталась в стороне. Килограмм гречихи в конце декабря в среднем обходится покупателям в 47,85 грн. Самые низкие предложения есть у Auchan — 39,90, самые дорогие — у Megamarket, где ценник превышает 61. В ноябре средний показатель составил 42,88, поэтому прирост за период составил чуть больше четырех гривен.

Аналитические данные на днях показывают постепенный рост стоимости в течение декабря без резких скачков, но с четкой восходящей динамикой. Специалисты объясняют такую ​​ситуацию сезонными факторами, логистическими издержками и общим инфляционным давлением.

Эксперты отмечают, что подорожание продуктов в Киеве может сохраняться и в начале 2026 года, особенно в категориях свежих овощей и молочной продукции, которые чувствительны к затратам на транспортировку и хранение.

