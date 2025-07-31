Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что в Украине начнут проверять все данные граждан, получающих какие-либо соцвыплаты, и объяснила, в каком случае будут признаны нарушения, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Власть анонсировала новое громкое решение в Украине. Стартует массовая проверка всех социальных выплат, речь идет об аудите на государственном уровне, это не единичные случаи. И уже прямо сказано, что все получающие помощь незаконно ее потеряют. Но здесь главный вопрос – как отличить незаконное от неправильно оформленного и не пострадают ли обычные люди, такие как пенсионеры, многодетные семьи, малоимущие?», - отмечает Екатерина Котенкова.

Официальная позиция, рассказывает она, такова, что государство должно давать деньги только тем, кто в них действительно нуждается, в то же время многие получают выплаты с нарушением или по серым схемам, поэтому система должна быть честной и прозрачной. С одной стороны, объясняет журналистка, звучит как бы справедливо, с другой – стоит заняться теми людьми, которые накрутили себе огромные пенсии, но их не дергают.

«А как вообще все это будет происходить? Данные будут проверять автоматически, то есть через реестры. Будут сверять информацию между Пенсионным фондом, налоговой, Министерством соцполитики, МВД, «Дією», банками, центрами занятости. Если что-то – доходы, имущество, статус – не будет совпадать, автоматически будет сигнал на проверку. Если система где-то заподозрит, людям будут останавливать выплаты или попросят объяснение, почему так», – рассказывает Екатерина Котенкова.

В целом, констатирует журналистка, стоит готовиться к тому, что система станет более жесткой, и даже если вы не хитрили, а просто не знали о чем-то или не указали данные, то вас все равно признают нарушителем.

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