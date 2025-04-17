«Укрзализныця» назначила дополнительный поезд к пасхальным праздникам и ввела новый график движения поездов из Киева

«Укрзализныця» запустила дополнительный экспресс в Пасхальные праздники, в связи с этим ввели новый график движения поездов из Киева, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении перевозчика. Это решение связано с ростом пассажиропотока в канун праздников.

"Укрзализныця" запускает традиционный сезонный экспресс №159/160, который будет курсировать в пиковые даты весеннего периода. Как сообщает пресс-служба компании, расписание будет выглядеть следующим образом: из столицы он будет отправляться 25, 26, 27 апреля и 2, 3, 4 мая в 10:16, а прибывать в Трускавец в 19:37.

В обратном направлении из Трускавца будет отправляться в те же дни в 09:03 с прибытием в столицу в 19:11.

Новый график движения поездов из Киева предусматривает остановки во Львове и в Дрогобыче.

Также для Пасхальных праздников «Укрзализныця» назначила дополнительные экспрессы на популярных направлениях. Так, 18 и 21 апреля будет курсировать скорый фирменный экспресс сообщением Киев-Одесса, чтобы обеспечить удобные путешествия во время праздничного периода.

Кроме того, дополнительный рейс скоростного состава «Интерсити» №755/756 Киев-Луцк также запустят к Пасхе. Поезд будет делать остановки на таких станциях: Фастов, Бердичев, Полонное, Шепетовка, Славута, Кривин, Здолбунов, Ровно и Киверцы.

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