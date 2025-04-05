Синоптики Укргидрометцентра рассказали, каким будет прогноз погоды на воскресенье, 6 апреля 2025 года, для Киева и области.

Прогноз погоды в Киеве и области на воскресенье, 6 апреля 2025 года, предусматривает резкое похолодание, дожди с мокрым снегом и сильный ветер, сообщает Politeka.

В течение суток облачно, но с прояснениями. Возможен дождь и мокрый снег. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

В западных, восточных и юго-восточных регионах возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду, но столицу это ненастье обойдет стороной. Прогноз погоды на 6 апреля в Киеве и области предусматривает довольно сильный северо-западный ветер, до 7-12 метров в секунду.

В Киеве, как обещает прогноз погоды на 6 апреля, будет отсутствовать перепад между ночной и дневной температурами – в течение суток термометры будут показывать только от +4 до +6 градусов тепла, пишет Politeka. По области температура воздуха будет колебаться от +1 до +6 градусов.

Кроме того, в субботу, 5 числа, Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях в регионе – до конца суток объявлен первый (желтый) уровень опасности в связи с грозой.

Синоптики предупреждают, что холод (ночные заморозки и слабенькие плюсы в дневные часы) будут держаться и в течение первой половины следующей недели. Также ожидаются осадки с переходом в мокрый снег.

В понедельник ночью ожидаются заморозки, днем ​​максимум +1+3 градуса. Выпадет небольшой снег, ветер будет по-прежнему сильным.

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