Синоптики дали детальный прогноз погоды на пятницу, 4 апреля 2025 года, и рассказали, чего ждать украинцам дальше.

Прогноз погоды в Киеве и области на пятницу, 4 апреля 2025 года, обещает солнце и тепло, поэтому следует максимально провести время на природе, пишет Politeka.

Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что в Киеве и области, как и в большинстве регионов Украины, 4 апреля прогноз погоды обещает солнышко и отсутствие осадков, но уже в субботу ситуация начнет ухудшаться.

По данным Укргидрометцентра, в течение суток в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, северо-западный, скоростью всего 3-8 метров в секунду.

Ночью в регионе температура воздуха будет +3+8 градусов, а днем ​​поднимется до +14+19, сообщает Politeka. По Киеву прогноз погоды на 4 апреля сулит ночные +4+6 градусов и комфортные +17+19 в дневные часы.

Наталья Диденко отметила, что в субботу температура в столице начнет снижаться, снова пойдет дождь, а в воскресенье – еще хуже, дожди будут переходить в снег, есть вероятность налипания мокрого снега на дорогах, ветер значительно усилится, а температура днем ​​упадет до +2+5 градусов.

Следующая неделя, по словам синоптика, также будет холодной, ночью заморозки, пириодически будут идти дожди и мокрый снег. Кроме того, такие условия сильно усложнят движение на дорогах, работу коммунальщиков, а также могут негативно отразиться на состоянии людей с сердечно-сосудистыми болезнями.

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