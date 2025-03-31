Пока будет продолжаться магнитная буря в Киеве 1 апреля, нужно поддерживать стабильный распорядок дня.

Магнитная буря в Киеве 1 апреля ударит по людям – ученые прогнозируют, что этот день может быть особенно сложным для метеозависимых, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, какие последствия это явление принесет местным жителям и как улучшить свое состояние здоровья.

Ожидается красный уроввень опасности (K-index 5). Возможны незначительные перепады давления, усталость.

Стоит отметить, что это явление вызывается активностью Солнца и смещением магнетического поля Земли. Выбросы солнечной плазмы, достигающие нашей планеты, взаимодействуют с ее магнитосферой, вызывая колебания, которые могут оказывать влияние на работу электронных устройств, связь и даже на самочувствие людей.

В ходе этого медики фиксируют следующие симптомы:

головная боль, мигрень;

колебания АД;

сонливость или бессонница;

снижение концентрации внимания;

раздражительность и тревожность;

учащенное сердцебиение.

Аномалия больше всего ударит по людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, мигренью и хроническими расстройствами нервной системы.

Они также могут влиять на вегетативную нервную систему, проявляющуюся головными болями, перепадами давления и общей усталостью.

Пока будет продолжаться магнитная буря в Киеве 1 апреля, нужно поддерживать стабильный распорядок дня, избегать переутомления и контролировать уровень гидратации организма. Метеочувствительным людям рекомендовано заниматься легкими физическими упражнениями, совершать прогулки и обеспечить себе здоровый сон.

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