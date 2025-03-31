Магнитная буря в Киеве 1 апреля ударит по людям – ученые прогнозируют, что этот день может быть особенно сложным для метеозависимых, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, какие последствия это явление принесет местным жителям и как улучшить свое состояние здоровья.
Ожидается красный уроввень опасности (K-index 5). Возможны незначительные перепады давления, усталость.
Стоит отметить, что это явление вызывается активностью Солнца и смещением магнетического поля Земли. Выбросы солнечной плазмы, достигающие нашей планеты, взаимодействуют с ее магнитосферой, вызывая колебания, которые могут оказывать влияние на работу электронных устройств, связь и даже на самочувствие людей.
В ходе этого медики фиксируют следующие симптомы:
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головная боль, мигрень;
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колебания АД;
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сонливость или бессонница;
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снижение концентрации внимания;
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раздражительность и тревожность;
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учащенное сердцебиение.
Аномалия больше всего ударит по людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, мигренью и хроническими расстройствами нервной системы.
Они также могут влиять на вегетативную нервную систему, проявляющуюся головными болями, перепадами давления и общей усталостью.
Пока будет продолжаться магнитная буря в Киеве 1 апреля, нужно поддерживать стабильный распорядок дня, избегать переутомления и контролировать уровень гидратации организма. Метеочувствительным людям рекомендовано заниматься легкими физическими упражнениями, совершать прогулки и обеспечить себе здоровый сон.
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