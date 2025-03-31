Игнорирование направления на ВЛК может привести к серьезным последствиям, включая административную ответственность и объявление в розыск в то время, когда мобилизация в Украине продолжается, сообщает Политика.

Об этом напоминают адвокаты на портале "Юристи.UA". Они подчеркивают, что получившие отсрочку военнообязанные обязаны проходить военно-врачебную комиссию. Это важный этап, который необходимо выполнить даже если гражданин временно не подлежит призыву на службу.

Адвокат Вячеслав Кирда объяснил, что получив повестку на ВЛК, человек должен явиться и пройти ее.

За отказ это делать личность ожидают серьезные последствия. В случае неявки по направлению гражданина могут быть привлечены к административной ответственности. Кроме того, его могут объявить в розыск, даже если он имеет отсрочку.

В частности, отсутствие на ВЛК может рассматриваться как нарушение закона, влекущего штрафы или другие санкции во время, когда мобилизация в Украине продолжается.

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