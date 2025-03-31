Призвати під час мобілізації в Україні можуть навіть до досягнення необхідного віку.

Мобілізація в Україні триває, і питання про те, кого можна призвати до 25 років, є актуальним для багатьох, повідомляє Politeka.

Адвокати пояснюють, що для точного розуміння цієї ситуації необхідно розібратися в термінах "призовник" і "військовозобов'язаний".

Призовник — це чоловік віком від 16 до 25 років, який приписаний до призовної дільниці та підлягає призову на строкову службу. Військовообов'язаний — особа, яка перебуває в запасі для комплектування Збройних Сил України в особливий період.

Військовообов’язаним стає особа після досягнення 25 років або після завершення кафедри армійської підготовки та отримання офіцерського звання.

З простих слів кандидати на призив призиваються на строкову службу, а резервісти — в умовах військового стану.

Під час воєнного стану призив на строкову службу не відбувається. Отже, призовники, яким ще не виповнилося 25 років, не можуть бути призвані на строкову військову службу, тому їх не мобілізують. Однак мобілізація в Україні може торкатися лише резервістів, тобто осіб, які вже досягли 25-річного віку або закінчили військову кафедру. У деяких випадках призовники можуть отримати документ військовозобов'язаного, але зниження мобілізаційного віку наразі не планується.

Джерело: "Бачинський та партнери"

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