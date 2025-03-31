Призвать во время мобилизации в Украине могут даже до достижения необходимого возраста.

Мобилизация в Украине продолжается, и вопрос о том, кого можно призвать до 25 лет, актуален для многих, сообщает Politeka.

Адвокаты объясняют, что для точного понимания этой ситуации необходимо разобраться в терминах "призывник" и "военнообязанный".

Призывник — мужчина в возрасте от 16 до 25 лет, который приписан к призывному участку и подлежит призыву на срочную службу. Военнообязанный — лицо, находящееся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины в особый период.

Военнообязанным становится лицо по достижении 25 лет или после завершения кафедры армейской подготовки и получения офицерского звания.

По простым словам кандидаты на призыв призываются на срочную службу, а резервисты - в условиях военного положения.

Во время военного положения призыв на срочную службу не проходит. Следовательно, призывники, которым еще не исполнилось 25 лет, не могут быть призваны на срочную военную службу, поэтому их не мобилизуют. Однако мобилизация в Украине может касаться только резервистов, то есть лиц, уже достигших 25-летнего возраста или окончивших военную кафедру. В некоторых случаях призывники могут получить документ военнообязанного, но снижение мобилизационного возраста пока не планируется.

Источник: " Бачинский и партнеры "

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