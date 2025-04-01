Пенсия в Украине предполагает, что для ее получения человек должен набрать соответствующий страховой стаж.

Нововведения подразумевают, что пенсия в Украине будет предоставляться и тем, кто не имел возможности накапливать стаж, находясь в российском плену, сообщает Политека.

Как информируют в Минсоцполитики, Владимир Зеленский подписал законопроект, позволяющий засчитывать для гражданских лиц этот период пребывания в неволе. Это повлияет на то, что пенсионые средства им все же будет выплачена в будущем.

В условиях полномасштабной войны гражданские также попадают в плен, что отрицательно сказывается на их возможности формировать стаж. Однако, согласно новому закону, Пенсионный фонд будет уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ) за таких лиц.

Министр социальной политики Оксана Жолнович пояснила, что этот закон позволяет государству обеспечить уплату ЕСВ за находящихся в неволе, тем самым гарантируя им, что пенсия в Украине для них не отменяется. ЕСВ будет уплачиваться с момента, когда станет известно о попадании человека в плен, и начисление продлится еще полгода после его освобождения.

Что касается общих условий для выхода на заслуженный отдых, то они тоже меняются. В 2025 году граждане должны будут иметь следующие показатели для получения выплат в зависимости от возраста: в 60 лет – нужно иметь 32 года; в 63 – от 22 до 32; в 65 – достаточно 15.

Напомним, что ежегодно требования будут расти. К примеру, к 2028 году для того, чтобы выйти на отдых в 60, необходимо будет накопить уже 35 лет.

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