Дізнайтесь, як докупити страховий стаж для пенсії в Україні та які умови необхідно виконати для цього.

Якщо вам не вистачає стажу для пенсії в Україні, не варто хвилюватися, адже ви маєте можливість його придбати, повідомляє Politeka.

Це стало можливим завдяки послугам, запущеним Пенсійним фондом України у березні 2023 року. За цей час українці виплатили понад 65 мільйонів гривень на додаткові внески. Докупити трудовий період можуть не тільки ті, хто не має достатнього стажу, але й ФОПи, особи з неофіційними доходами або українці, які працюють за кордоном.

Процес досить простий і доступний онлайн. Для цього перейдіть на офіційний портал Пенсійного фонду, зареєструйтесь або увійдіть через Дія-підпис і підпишіть договір про добровільну участь. Окрім того, ви можете вибрати, для кого хочете сплачувати внески: для себе або для іншого. Також ви самостійно вибираєте порядок оплати, кількість вкладень та їх розмір.

Зарахування одного місяця страхового стажу можливо при сплаті мінімального внеску, який на сьогодні становить 1760 грн. Це дає можливість кожному українцю покращити свої шанси на отримання пенсії в Україні, заповнивши прогалини. Не пропустіть можливість забезпечити собі гідні виплати навіть, якщо до необхідної кількості вам не вистачає кількох років.