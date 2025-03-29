Мобилизация в Украине продолжается и у мужчин возникает много вопросов по призыву.

Мобилизация в Украине не предусматривает возможность получения отсрочки для военнообязанных мужчин из-за беременности жены, даже если у нее нет других близких родственников, которые могли бы ей помочь, сообщает Политека.

Согласно разъяснениям адвокатов на портале "Юристи.UA", это не является основанием для отказа от призыва в армию. Адвокат Вячеслав Кирда рассмотрел конкретный случай, когда мужчина спросил, может ли он получить такой документ из-за беременности своей жены, которая является сиротой и не имеет других родственников.

Специалист в области правоведения подчеркнул, что даже в ситуациях, когда у женщины нет поддержки со стороны близких родственников, уход за ней во время того, как она вынашивает ребенка, не дает права на соответствующий документ.

Мобилизация в Украине не предусматривает, что это какая-то болезнь, поэтому это не может быть основанием для избегания службы в армии, отмечает Вячеслав Кирда.

Таким образом, военнообязанные, чьи женщины в таком положении, не могут получить отсрочку на основе этого аргумента. Из этой ситуации становится очевидным, что для того, чтобы получить такой документ, военнообязанный должен отвечать соответствующим критериям, установленным законодательством.

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