Подорожание овощей в Киеве набирает обороты и становится все более ощутимым.

Подорожание овощей в Киеве больше всего пришлось на огурцы и морковь, что вызывает беспокойство у потребителей, сообщает Политека.

Об этом свидетельствуют данные Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ). Анализ рынка показывает, что основной причиной этого являются сезонные факторы, существенно влияющие на цены.

Прежде всего повышение стоимости коснулось моркови. Если в начале года ее цена составляла 32,80 грн за килограмм, то теперь она поднялась до 47 гривен. Это рост почти на 30% за последний месяц. В целом за последний год морковь стала стоить на 271% больше.

Производители объясняют такую ​​ситуацию тем, что они пока удерживают запасы качественной продукции, и из-за сезонных факторов спрос остается высоким.

Что касается цены в супермаркетах, то разница велика. Например, в магазинах "АТБ" морковь стоит 35,89 за килограмм, у "Сильпо" - 39,50, у "Ашан" - 37,90, а в "Мегамаркете" - 59,70 за килограмм.

Подорожание овощей в Киеве также отметилось на тепличных огурцах. Производители сообщают, что их стоимость возросла повышенный спрос и сокращение импорта. За последние две недели огурцы из местных тепличных комбинатов стали стоить на 12% больше, и потратить на них придется от 95 до 140.

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