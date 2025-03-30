С момента начала мобилизации в Украине изменились правила регистрации места жительства для многих граждан, в частности для военнообязанных и резервистов

Мобилизация в Украине повлекла необходимость согласования смены места жительства с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, сообщает Политека.

Как сообщает адвокат Антон Маринич в комментарии "РБК-Украина", это означает, что военнообязанные сначала должны получить разрешение на это.

Согласно новым правилам, предполагается, что мужчинам запрещено менять место жительства без согласования с ТЦК и СП. Для этого необходимо обратиться к руководителю центра и получить разрешение на снятие с военного учета. Как пояснил адвокат Маринич, это правило действует по всей территории государства и может привести к административной ответственности в случае его нарушения.

Однако есть и исключения в то время, когда мобилизация в Украине продолжается. К примеру, можно сделать это онлайн, подав Декларацию через электронные сервисы. В таком случае нужно стать на учет в ТЦК и СП по новому адресу.

Чтобы получить разрешение на смену, гражданин должен подготовить пакет документов. В него входят: паспорт; военный билет или другой военно-учетный документ; идентификационный код; документ, подтверждающий новое местонахождение (например, договор аренды или справка с места работы).

После подачи заявления территориальный центр комплектования имеет 7 дней для рассмотрения запроса. В случае положительного решения заявитель получает разрешение.

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