Узнайте, можно ли оспорить незаконный призыв во время мобилизации в Украине.

Мобилизации в Украине не подлежат военнообязанные, имеющие отсрочку, бронирование или признанные непригодными к службе по заключению ВЛК, сообщает Politeka.

Если такие граждане были мобилизованы без прохождения военно-врачебной комиссии, это считается незаконным, и такой призыв можно обжаловать через суд, рассказала адвокат Наталья Опольская, комментируя механизмы защиты прав незаконно мобилизованных.

Правовед пояснила, что увольнение в связи с нарушением процедуры возможно, но все зависит от обстоятельств конкретного дела. Мобилизация в Украине должна осуществляться только в соответствии с законодательством, и любое нарушение процедуры, в частности, ненадлежаще проведенная ВЛК, может стать основанием для обжалования призыва.

По словам Опольской, незаконно мобилизованные имеют два пути защиты своих прав: подать жалобу в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или обратиться в административный суд. Она также подчеркнула, что существует распространенный миф о тупике ситуации для тех, кого призвали незаконно, однако это не соответствует действительности.

Мобилизацонный процесс во время военного положения должна проходить исключительно с соблюдением всех законных процедур, а любое нарушение может быть исправлено путем обжалования в суде или ТЦК и СП.

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