Узнайте, кого призовут в армию по мобилизации в Украине, а кого исключат из военного учета из-за судимости.

Мобилизация в Украине продолжается, и вопрос о том, могут ли быть призваны в армию лица с судимостью, становится все более актуальным, сообщает Politeka.

Однако есть важные ограничения на этот счет. В Украине могут мобилизовать лиц, находящихся под следствием, но не имеющих ограничений от суда, а также имеющих погашенную или снятую судимость за преступления, не относящиеся к особо тяжким или тяжким.

По словам адвоката Ларисы Величко, если лицо не имеет уголовной осужденности за тяжкие или особо тяжкие преступления (например, за убийство или государственную измену), и его судимость погашена или снята, такое лицо может быть мобилизовано. Это также касается лиц, условно-досрочно освобожденных. Однако необходимо, чтобы лицо прошло медицинскую комиссию и было признано пригодным к службе.

Мобилизация в Украине ограничивает лиц с особо серьезными злодеяниями, такими как посягательство на территориальную целостность или диверсию. Если лицо имеет судимость по такому преступлению, оно исключается из военного учета и не подлежит призыву.

Следовательно, призыв на военную службу коснется только тех лиц, которые имеют погашенную уголовную осужденность и не совершали серьезных преступлений, и отвечают требованиям военнообязанных. Все остальные быть мобилизованными не могут.

Источник: Униан

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