В апреле мобилизация в Украине продолжается и вместе с этим будут налагаться штрафы на нарушителей военного учета и мобилизационного процесса, сообщает Politeka.

Призыв влечет наложение штрафов, которые могут достигать 60 тысяч гривен для должностных лиц, организаций и общественных объединений.

Во время военного положения все граждане обязаны соблюдать правила, установленные территориальными центрами комплектования. Нарушение этих требований приводит к наложению штрафов. Так, для физических лиц штрафы составляют от 17 до 25 тысяч гривен в зависимости от нарушения.

Однако для юридических лиц, должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений взыскания значительно больше. Минимальный размер взыскания для такой структуры составляет 34 тысяч гривен.

При серьезном нарушении размер взыскания может увеличиться до 59 500 гривен. Такие санкции приводятся для того, чтобы обеспечить строгое выполнение правил мобилизации в Украине и содействовать нормализации ситуации в условиях военного положения.

Учитывая, что призыв на службу в государстве продолжается, нарушители должны быть готовы к серьезным финансовым последствиям за несоблюдение установленных требований.

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