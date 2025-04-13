Мобилизация в Украине продолжается, и многие граждане, имеющие право на отсрочку, обращаются в территориальные центры комплектования для оформления необходимых документов.

В некоторых случаях возникают проблемы, связанные с приемом электронных военно-учетных документов во время мобилизации в Украине , сообщает Politeka.

По словам адвоката Вячеслава Кирды на портале "Юристы.UA", ТЦК, которые отказываются принимать этот документ, действуют неправомерно.

Согласно последним изменениям в законодательстве, распечатка с платформы "Резерв+" имеет такую ​​же законную силу, как и обычный бумажный военный билет. Это означает, что эВОД равноценен обычному бумажному, и его нельзя отказываться принимать, отмечает адвокат Кирда.

Он рассказал, что к юристам обратился гражданин, работающий в школе и планирующий оформить отсрочку. Он рассказал, что в его ТЦК отказались принимать распечатку из "Резерв+" для дальнейшего оформления отсрочки от призыва на службу в армии. Юрист подтвердил, что такие действия незаконны, и порекомендовал направить документы в ТЦК по почте, чтобы избежать дополнительных проблем.

В то время, когда мобилизация в Украине продолжается, адвокат посоветовал, что в случае отказа принять эВОД в территориальном центре комплектования, необходимо направить соответствующие бумаги по почте. Это позволит избежать задержек и обеспечить подачу заявления в рамках действующего законодательства.

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