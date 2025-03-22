Энергетики рассказали, в каких населенных пунктах Киевской области в воскресенье, 23 марта 2025 года, будут применены графики отключения света.

В воскресенье, 23 марта 2025, в ряде общин Киевской области будут проводиться профилактические и ремонтные работы, из-за которых применят графики отключения света, пишет Политека.

По данным ДТЭК, аварийные работы 23 марта будут проиводиться на территории Петровской общины. Поэтому с 9:00 до 18:30 графики отключения света будут действовать в поселке Новые Петровцы по улицам Леси Украинки, Соборная, Свято-Покровская, 1-го Мая и переулку 1-го Мая.

Также на воскресенье запланированы профилактические работы в электросети в Обуховской городской общине. С 9:00 до 18:00 без электроэнергии останутся жильцы домов на многих улицах Обухова – полный список можно найти на сайте горсовета, сообщает Политека.

В целом по Украине сейчас наблюдается тенденция понижения потребления электроэнергии. Благодаря тому, что в большинстве регионов солнечная погода, бытовые солнечные электростанции работают максимально эффективно, соответственно, снижается нагрузка на общую электросеть.

При этом энергетики отмечают, что украинцам рекомендуется планировать использование мощных электроприборов именно на дневные часы с 10:00 до 16:00.

О графиках отключения света в Киеве на 23 марта 2025 пока не сообщалось. Если в столице или по области будут введены дополнительные ограничения, об этом ДТЭК сообщит отдельно.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.